Москва 10 февраля 2023, 08:24 Овчинский: московская компания нарастила производство инновационных ИБП в 10 раз

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Московская инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» в 2022 году нарастила объемы производства суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП) в 10 раз. В этом году компания планирует поставить более 300 единиц продукции для систем автоматики промышленных предприятий, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

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Он пояснил, что ИБП используются в промышленности, энергетике, системах безопасности «Умного города», нефтегазовой сфере, на объектах телекоммуникации.

«Источники бесперебойного питания на суперконденсаторах мгновенно реагируют на сбои в электросети и отдают на порядок более высокие токи, чем обычные аккумуляторы. Это особенно важно для сложного промышленного оборудования, требующего непрерывного питания», — заметил Владислав Овчинский.

Увеличить объем производства позволил уход зарубежных конкурентов, производивших аналогичные системы. В то же время российские предприятия были готовы внедрять новейшие устройства для поддержания стабильной подачи энергии, подчеркнул Овчинский.

Разработка «Тайтэн Пауэр Солюшн» вошла в дорожную карту «Росатома» по развитию высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии в 2022 году.

Генеральный директор компании Владимир Ворожейкин отметил, что уникальные особенности суперконденсаторных накопителей позволяют реагировать на проблемы с электропитанием гораздо быстрее, чем с традиционными аккумуляторными свинцово-кислотными батареями. Кроме того, ИБП занимают немного места, не требуют обслуживания и способны выдерживать экстремальные температуры — от -45°С до +65°С. Другие накопители энергии на такое не способны.

Использование суперконденсаторов в системах автоматики полностью исключает расходы на оборот аккумуляторов, их хранение, замену и утилизацию. Это как раз существенная статья расходов для любой компании.

«Один из наших заказчиков после проведения реальных испытаний заказал у нас более 70 систем и полностью отказался от традиционных аккумуляторов», — поделился Владимир Ворожейкин.