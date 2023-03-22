Москва 22 марта 2023, 08:20 Овчинский: московская компания направила более 200 миллионов рублей на создание производства уникальных высокопрочных тр

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Столичное предприятие «Полипластик» инвестировало более 200 миллионов рублей в запуск производства импортозамещающих труб. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, новая продукция обладает повышенной ударной прочностью, а также стойкостью к воздействию химически активных веществ.

Новое производство открылось 21 марта на Новомосковском заводе полимерных труб. Там запустили две новые линии общей производственной мощностью более 500 километров труб в год.

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По словам Овчинского, трубы на 97% производятся из российских материалов — это собственная разработка компании.

«Продукция обладает высокой износостойкостью, ударной прочностью, также она устойчива к порезам, царапинам и к воздействию химически активных веществ», — рассказал он.

Отмечается, что при небольшой толщине данные трубы не подвержены коррозии и имеют увеличенную пропускную способность. Кроме этого, они сохраняют свои качества при экстремальных морозах и высоких температурах — от -40 до +80 градусов. При этом их не придется часто менять — срок службы труб превышает 100 лет. Трубы выпускаются длиной шесть метров и диаметром от 110 до 400 миллиметров.

Как рассказал директор по развитию проекта «ПВХ» группы «Полипластик» Андрей Толмачев, их разработки дают возможность производить уникальные по своим характеристикам трубы. Это, в свою очередь, расширяет возможности для создания другой продукции, где используются трубопроводы, например, в системах орошения или водоснабжения, в противопожарной сфере или для производства канализационных труб.

«Запуск нового производства — важное событие не только для трубной отрасли, но и для отечественного промышленного сектора, а также сферы строительства инженерной инфраструктуры», — отметил Толмачев.