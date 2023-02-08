Москва 08 февраля 2023, 14:22 Овчинский: московская компания начала производить фильтры для воды из отечественного сырья

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Московский производитель нетканых материалов «Монтем» запустил производство дисковых фильтров для доочистки городских и промышленных сточных вод. Как сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в производстве компания использует исключительно отечественные материалы.

По его словам, отечественные производители занялись поиском новых решений по ведению бизнеса после того, как с российского рынка ушли западные производители. В качестве примера он привел предприятие «Монтем».

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«Производитель нетканых материалов „Монтем“ запустил в массовое производство фильтры для очистки сточных вод, изготовленные полностью из отечественных комплектующих», — сказал Овчинский.

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Он добавил, что уже совсем скоро компания будет ежегодно выпускать порядка тысячи единиц продукции.

Дисковые фильтры обладают убедительной эффективностью, простой и надежной конструкцией. Они работают по простому принципу — поступающая в фильтр вода проходит сквозь ткань, которая задерживает мелкие частицы грязи.

Овчинский добавил, что продукция «Монтем» уже прошла испытания на производствах в разных отраслях. Они показали, что фильтры компании со степенью фильтрации 200 микрон обеспечивают снижение взвешенных минеральных веществ до 90% и на 20% — органических примесей.