Москва 26 апреля 2023, 07:21 Овчинский: московская компания «МосИТЛаб» представила систему автоматизированного планирования производства Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичное предприятие «МосИТЛаб» разработало систему, благодаря которой можно эффективно планировать загрузку производственного оборудования. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Столичные предприятия не только активно масштабируют площадки, но и оптимизируют производство. В этом компаниям помогают современные IT-системы, обратил внимание Овчинский.

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«МосИТЛаб» входит в группу компаний крупного производителя кабельной продукции «Москабельмет». Московское предприятие создало технологию, основой для которой стали нейронные сети.

«Она помогает сокращать время исполнения заказов и эффективно загружать оборудование», — подчеркнул Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Внедрить разработку столичной компании можно на производственных площадках разного профиля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Инновация попала в реестр «Банк технологий», в котором собраны российские высокотехнологичные решения, добавил Овчинский.

Все разработки, включенные в онлайн-реестр, предварительно анализируют с точки зрения успешного внедрения проектов на промышленных предприятиях. Благодаря «Банку технологий» столичные промпредприятия могут обнаружить новейшие технологические решения для своих производств.

IT-система, созданная «МосИТЛабом», собирает и анализирует данные производства. Благодаря этому предприятие может наиболее эффективно использовать ресурсы. Расчет оптимальной очередности операций позволяет свести потери времени к минимуму. Кроме того, инновационная система помогает быстро создавать планы и контролировать параметры производства и исполнения заказов.

Такая IT-система пригодится в первую очередь заводам с широкой номенклатурой продукции. Разработка столичной компании будет особенно актуальна и для производств с большим числом стадий технологического процесса и разнообразием используемых материалов и полуфабрикатов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Технологию московского предприятия представили на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая проходит в Узбекистане с 24 по 26 апреля. Гендиректор «МосИТЛаба» Ян Анисов отметил, что IT-систему ввели в эксплуатацию на производстве силового кабеля в начале 2023 года.

Инновация на практике продемонстрировала эффективность. По словам Анисова, экономия производственных затрат от внедрения технологии оценивается в 23 миллиона рублей по итогам первого квартала.

«В частности, удалось на 17% сократить постоянные издержки и на 21% среднее время исполнения заказа», — уточнил генеральный директор столичной компании.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Чтобы тоже оказаться в «Банке технологий», разработчики могут оставить заявку на сайте ГБУ «Городское агентство управления инвестициями». В другом разделе сайта предприятия могут подать заявку на подбор технологического решения.

Московские производители могут использовать более 20 мер системной финансовой и нефинансовой поддержки, а также антикризисные механизмы. Предприятия, которые намереваются внедрить решения из «Банка технологий», претендуют на финансовую поддержку от московского правительства. Например, таким компаниям доступен заем до 300 миллионов рублей от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.