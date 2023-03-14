Москва 14 марта 2023, 10:25 Овчинский: московская фабрика поставила в клиники около 160 единиц мягкой мебели

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Фабрика «8 Марта» запустила в 2022 году производство мягкой мебели для медицинских учреждений Москвы. С ноября компания отправила в столичные клиники около 160 единиц продукции. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

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«Продуктовая линейка включает в себя две модели — кресло-кровать и диван-кровать. Мебель имеет высокую износостойкость и полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Производитель выбрал подходящую по цвету и свойствам обивку», — отметил Овчинский.

Удобная мягкая мебель в медицинских учреждениях необходима пациентам, посетителям и медицинскому персоналу. Сейчас продукцией фабрики обеспечены две расположенные в Москве клиники.

Коммерческий директор фабрики Олег Билич уточнил, что в производстве находится новая партия кресел-кроватей, состоящая из 120 штук. Он отметил, что модели разработали еще много лет назад. Они прошли проверку временем и зарекомендовали себя среди покупателей.

Для промышленных предприятий в Москве предусмотрено несколько видов субсидий. На сегодняшний день они могут воспользоваться более 20 инструментами, среди которых субсидии и целевые займы.

Также власти Москвы активно применяют офсетные контракты для локализации в городе важнейших производств. Для столицы это гарантирует замещение иностранной продукции в социально значимых сферах.

По решению мэра города Сергея Собянина, для нужд Москвы планируется заключить офсетный контракт на поставку медицинской мебели. Победитель аукциона вложит в локализацию производства продукции около 250 миллионов рублей.