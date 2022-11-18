Москва 18 ноября 2022, 07:22 Овчинский: Московская фабрика «8 Марта» начала производить мебель для медучреждений Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная фабрика «8 Марта» начала производить специальную мягкую мебель для медицинских учреждений. Первая партия кресло-кроватей уже отправилась в частную клинику. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, кресло-кровати предназначены для тех, кто ухаживает за больными.

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Специальный механизм фиксируется не только в положении сидя, но и лежа. Обивка производимой мебели полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. А материал легко мыть и обрабатывать, и при этом он имеет высокую износостойкость.

«Компания уже поставила в одну из больниц более 130 кресел-кроватей из этой серии. В ближайшее время будет выпущено еще более 500 единиц различной мебели, в том числе запустится производство диванов для нужд больниц», — уточнил Овчинский.

Руководитель департамента добавил, что разбирать кресло-кровать просто. За счет большого запаса прочности мебель можно использовать ежедневно. В разобранном виде кресло имеет спальное место размером 66×200 сантиметров.

Коммерческий директор фабрики Олег Билич рассказал, что силовые элементы механизма изготовлены из стали и бука, а мягкая часть кровати сделана из наполнителя с ортопедическими свойствами.

«Для тех, кто ухаживает за больным, важна и функция положения „релакс“, когда в кресле можно расположиться „полулежа“. Отдых в таком положении будет наиболее полноценным, если необходимо бодрствовать длительное время, например, на протяжении ночи», — подчеркнут Билич.