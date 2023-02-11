Москва 11 февраля 2023, 11:24 Овчинский: мясоперерабатывающий завод в Москве модернизирует инфраструктуру

Читать 360tv в

Черкизовский мясоперерабатывающий завод в Москве завершает возведение двух производственных объектов в рамках масштабного инвестпроекта. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Предприятие сможет снизить затраты на услуги по логистике и ремонту и направить вырученные средства на развитие производства, а также увеличение объемов выпуска продукции. Кроме того, реализация проекта предусматривает создание 20 рабочих мест», — уточнил он.

Реклама

На мясоперерабатывающем заводе появится в том числе ремонтная мастерская легкового автотранспорта и сервис по обслуживанию дизельных погрузчиков. Новые корпуса разместят на востоке столицы, на земельном участке в 0,24 гектара, который инвестор получил благодаря реализации инвестиционного проекта.

Реклама

Черкизовский мясоперерабатывающий завод — одно из старейших предприятий Группы «Черкизово» — обеспечивает продукцией не только московский регион, но и другие субъекты страны. На предприятии изготавливают более 100 тысяч тонн мясной продукции в год.

Город активно помогает заводу. В 2016 году ему присвоили статус промышленного комплекса, что позволило сэкономить более 80 миллионов рублей на налогах. Средства направили на модернизацию производственных линий — в результате заводу удалось нарастить объем выпуска товаров.

Правительство Москвы в марте 2022-го в рамках антикризисной поддержки предпринимателей решило предоставлять инвесторам землю в аренду на развитие бизнеса всего за один рубль в год. Кроме того, все специальные статусы решили продлевать автоматически. Компании смогут сохранить льготы, не тратя время на повторное подтверждение соответствия установленным критериям.