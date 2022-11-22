Москва 22 ноября 2022, 07:22 Овчинский: команда из Москвы впервые победила на всероссийском конкурсе «Кибердром»

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Команда «Сила Ила» стала лауреатом всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований „Кибердром“». В 2022 году в нем приняли участие 89 команд из 40 субъектов России, сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Московский регион на соревнованиях представляли сразу восемь команд. Они состояли из школьников, студентов и молодых специалистов предприятий «Туполев», «Ил» и машиностроительного завода имени В. М. Мясищева.

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«Несмотря на серьезную конкуренцию, столичные команды продемонстрировали высокие способности и вышли в финал, одна из них завоевала первое место. Москва впервые стала лауреатом этого конкурса», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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Достигнутый результат, добавил он, в очередной раз показал интерес молодежи к современным технологиям и готовность развивать промышленный потенциал города и всей страны.

Участники соревнований решали прикладные задачи по программированию беспилотных авиационных систем для организации логистики, аэросъемки и световых представлений. По результатам конкурса первое место заняла команда «Сила Ила» из Москвы. Еще один столичный коллектив «Покорители неба» оказался на 13-м месте.

Победителям вручили дипломы от министерства промышленности и торговли РФ, а также благодарственные письма от Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.