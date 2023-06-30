Москва 30 июня 2023, 11:21 Овчинский: юбилейный выпуск подкаста о промышленности «Инжениум» посвятили развитию индустрии в Москве

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Вышел новый выпуск подкаста о промышленности «Инжениум». Он стал десятым в проекте, где спикерами выступают представители органов власти, ведущих образовательных организаций и российских компаний. На сегодняшний день подкаст послушали уже около 50 тысяч раз, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Подкаст «Инжениум» запустили в конце прошлого года с целью повышения популярности инженерных специальностей и промышленной отрасли.

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«Он рассказывает о тонкостях работы на заводе, современных технологиях, поднимает вопросы подготовки специалистов и их становления в профессии. Сегодня доступны десять выпусков, количество прослушиваний составляет около 50 тысяч», — отметил Овчинский.

В гостях у ведущего — блогера и автора образовательного YouTube-канала Дмитрия Побединского — уже побывали проректор СПбПУ и один из создателей отечественного автомобиля Aurus Алексей Боровков, исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко, член Совфеда по цифровой экономике Надежда Сурова и многие другие. Они поднимают лишь актуальные вопросы — поддержку автомобилестроения в столице, развитие робототехники, космической отрасли и искусственного интеллекта.

В ходе юбилейного выпуска обсудили развитие промышленности в Москве, меры поддержки производств, а также проблемы, с которым столкнулись производители в последние годы.

Подкаст можно послушать цифровых платформах, в тои числе, на «Яндекс.Музыке».