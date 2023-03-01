Москва 01 марта 2023, 11:21 Овчинский: инвесторам расскажут об аренде и покупке земельных участков для производства в Москве

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На четвертом мероприятии цикла «Семинары для бизнеса» специалисты расскажут инвесторам об особенностях аренды и выкупа помещений, которые находятся в собственности Москвы, под размещение или расширение производства. Подобные мероприятия являются важным средством коммуникации между городом и предпринимателями, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

На семинаре также расскажут о возможностях перехода на аренду по льготам по действующим договорам. Специалисты разъяснят бизнесменам и инвесторам, как принимать участие в торгах, арендовать или покупать помещение по льготной ставке.

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По словам Овчинского, открытие новых и расширение действующих производств является одним из приоритетных направлений развития экономики столицы. На сегодняшний день Москва предлагает широкий набор инструментов поддержки предпринимателей, которые планируют разместить производственные объекты на территории города. Например, по реализации масштабного инвестиционного проекта столица отдает инвестору участок земли под аренду без проведения аукциона.

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«С марта прошлого года землю для развития производства можно получить по льготной ставке один рубль в год. Это позволяет компаниям снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции», — подчеркнул Овчинский.

Семинар «Квадратные метры для бизнеса: льготная аренда/покупка недвижимости и земельных участков» пройдет 2 марта. Доступен как онлайн-, так и офлайн-формат встречи. Для очного посещения семинара необходимо зарегистрироваться на инвестиционном портале Москвы.

В рамках цикла «Семинары для бизнеса» прошло уже три бизнес-встречи. На мероприятиях участники обсуждали, как открыть свое производство, какие меры поддержки предоставляет столица и как получить разрешение на строительство.