Москва 10 марта 2023, 07:21 Овчинский: девелопер начал разработку котлована будущих бизнес-центров на западе Москвы

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Инвестор приступил к разработке котлована для будущих бизнес-центров в районе Кунцево на западе Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Объекты построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря проекту в Москве появится более 3,3 тысячи рабочих мест.

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По словам Овчинского, соглашение о строительстве бизнес-центров заключили с застройщиком «Рублево-Архангельское» в 2021 году. В возведение двух офисных зданий площадью 44 тысячи «квадратов» девелопер вложит порядка 6,2 миллиарда рублей. Ввод построек в эксплуатацию пройдет в два этапа в 2024 и 2025 годах.

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«Реализация проекта позволит создать в городе более 3,3 тысячи новых рабочих мест. Инвестор уже приступил к разработке котлована будущих бизнес-центров», — сказал Овчинский.

В офисном квартале А23 на территории Рублево-Архангельское через всю высоту семиэтажного здания проложат атриум. Благодаря ему в помещениях будет дополнительное естественное освещение. На каждом этаже расположат открытые озелененные террасы, а на первом появятся магазины и кафе.

В офисном квартале А24 специалисты сделают трансформируемый зал для проведения мероприятий. Также там предусмотрят магазины и кафе, лаунж-зону. На открытой террасе на крыше площадью 650 «квадратов» можно будет отдохнуть или проводить встречи.

Со второго по седьмой этажи расположатся офисные помещения. Здание объединят общим атриумом высотой 34 метра. На двух подземных этажах запланировано сделать паркинг.