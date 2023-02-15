Москва 15 февраля 2023, 08:25 Овчинский: более 80% монолитных работ выполнили при строительстве бизнес-центра Botanica в Москве

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Монолитные работы в бизнес-центре Botanica на северо-востоке столицы завершили на 83% и достигли уровня 15 этажа. Строители начали оформлять фасад торговой части и занялись отделкой технических помещений и подземного паркинга, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Торгово-офисный центр строится по программе стимулирования создания рабочих мест. Здание возводят на улице Вильгельма Пика. По словам Овчинского, соглашение о строительстве между Москвой и застройщиком заключили в 2020 году. Инвестиции в проект составили почти 9,5 миллиарда рублей. После сдачи объекта появится 4,5 тысячи рабочих мест, из них — свыше тысячи в рамках программы стимулирования.

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«На текущем этапе строители ведут работы по сооружению монолитных конструкций 14-15 этажей, что составляет 83% от общего объема выполненных работ», — сказал Овчинский.

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В строительстве объекта задействованы более 330 человек. Директор по проектам компании PIONEER Николай Махоткин отметил, что в бизнес-центре будет 19 этажей. Завершение монолитных работ намечено к концу первого квартала 2023 года.

«Внутри здания активно ведется работа по инженерным системам и устройству наружных сетей теплоснабжения комплекса», — подчеркнул Махоткин.

По соглашению объект должны ввести в эксплуатацию не позднее 2025 года.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда направлена на комплексную застройку новых районов. Согласно условиям проекта, девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида земельного участка, на котором строятся жилые комплексы, если он дополнительно инвестирует в возведение здания, где будут открыты новые рабочие места.

Сначала программа подразумевала только строительство промышленных объектов и офисов. Но спустя время перечень серьезно расширили, в частности, по запросам бизнеса. На сегодняшний день инвесторы имеют возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения, социального обеспечения и других.

В декабре 2021 года программу расширили и на гостиницы. Весной 2022 года в нее вошли объекты, которые возводились для оказания комплексных услуг по логистике. Также в программу внесли изменения: теперь инвесторы могут взять обязательства по строительству здания в короткие сроки и получить повышенные льготы. Если срок работ сокращается от шести до 12 месяцев, льготная часть увеличивается на 5%, свыше года — на 10%.

Участвовать в программе можно не только девелоперам, планирующим реализацию своего проекта, но и тем, кто уже занимается строительством жилых домов в столице. Заявки на участие в программе можно подать через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.