Москва 03 апреля 2023, 07:19 Овчинский: более 100 центральных тепловых пунктов отремонтировали при помощи разработки ОЭЗ «Технополис Москва» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Имеющая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «Нанотехнологический Центр Композитов» выпускает материалы для различных отраслей — начиная от строительства и машиностроения, заканчивая авиацией и энергетикой. При помощи разработанных и произведенных компанией композитных материалов за 10 лет отремонтировали более 100 центральных тепловых пунктов ПАО «МОЭК». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Самая известная разработка «Нанотехнологического Центра Композитов» — система внешнего армирования на основе углеродных волокон. Она выглядит как черная ткань и используется для укрепления зданий и мостов. Кроме восстановления несущей способности, она повышает долговечность использования железобетонных конструкций, подверженных воздействию окружающей среды.

Овчинский отметил, что только в прошлом году резидент ОЭЗ «Технополис Москва» отправил заказчикам около 150 километров углеродных лент различного номинала.

«Сегодня система внешнего армирования компании применяется для реконструкций социально значимых и других объектов по всей стране. В частности, материал активно используется для ремонта и восстановления железобетонных конструкций московских центральных тепловых пунктов. С 2012 года этим материалом были усилены более 100 ЦТП», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Использование системы внешнего армирования позволяет проводить работы без тяжелой техники и сварки. Для ограниченного пространства центрального теплового пункта это очень важно. При этом остановки технологического процесса объекта во время ремонта не происходит, а значит, все абоненты остаются с горячей водой и отоплением.

«Фактически мы меняем разрушенную внутреннюю арматуру на внешнее армирование из материалов на основе углеродного волокна путем наклейки их на железобетонную конструкцию», — пояснил руководитель департамента продаж компании «Нанотехнологический Центр Композитов» Евгений Рафаилов.

Он подчеркнул, что система укрепляет железобетонные конструкции, но при этом не увеличивает на них нагрузку, не меняет внешний вид и не сокращает внутреннее пространство помещений.

В январе прошлого года предприятие отметило 10-летие, из которых шесть лет является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Статус позволяет использовать фирме значительные льготы для ведения своего бизнеса.