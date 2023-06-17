Москва 17 июня 2023, 11:15 Овчинский: более 10 тысяч рабочих мест создадут в столице благодаря соглашениям инвесторов с Москвой

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Московские власти с начала этого года заключили уже 10 соглашений с инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря этим договорам в столице возведут 12 новых объектов — это позволит создать более 10,5 тысячи рабочих мест. Об этом на полях ПМЭФ-2023 рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В обмен на льготы инвесторы построят 12 объектов, где смогут трудоустроиться более 10,5 тысячи человек. Общий объем инвестиций в реализацию проектов превысит 29,6 миллиарда рублей», — сказал он.

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На северо-западе Москвы и в Зеленограде появится три промышленных комплекса. На севере построят логистический комплекс, а на юге — детский сад. Больше всего новых объектов возведут в ТиНАО. Среди них — центры импортозамещения и инновационных технологий, детский сад-школа, здание для сборных России по баскетболу, где будут проходить тренировки, а также бизнес-центры, офисы и ТЦ.

Для застройщиков участие в этой городской программе выгодно. По ее условиям девелопер получает льготу, если он дополнительно вкладывает средства в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Овчинский напомнил, что в Москве программа стимулирования создания рабочих мест работает уже три года. За это время столичные власти заключили с инвесторами 43 соглашения.