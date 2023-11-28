Москва 28 ноября 2023, 12:13 Оттепель растопила несколько сантиметров снега в Москве Леус: дневная оттепель растопила два сантиметра выпавшего в Москве снега РИА «Новости»

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Снежный покров меняется разнонаправленно в разных районах Москвы. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, теплая погода в Москве привела к уменьшению снежного слоя на два сантиметра после ночного снегопада в понедельник. Столбик термометра показал плюс три градуса тепла.

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«В Москве мощная дневная оттепель, почти до +3 градусов, съела от выпавшего в ночь на понедельник снега два сантиметра» — уточнил Леус.

Теперь на центральной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, толщина снега составила 19 сантиметров, в три раза превысив обычные показатели для этого времени года. В других районах столицы значения колебались от 19 сантиметров в Тушино до 23 сантиметров в районе МГУ.

Ранее дополнительные бригады рабочих вышли на улицы Москвы для уборки снега. Работы проводят в круглосуточном режиме.