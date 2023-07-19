Москва 19 июля 2023, 14:52 Отсыпка земляного полотна для дополнительных путей МЦД-4 стартовала в Москве Завершающая стадия отсыпки земляного полотна для доппутей МЦД-4 стартовала в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Рабочие приступили к завершающей стадии отсыпки земляного полотна под укладку железнодорожных путей между станциями Марьина Роща и Площадь трех вокзалов. Работы проведут для расширения МЦД-4. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках проекта в полном объеме завершено освобождение территорий от зданий и инженерных коммуникаций, начата завершающая стадия отсыпки земляного полотна, по которому в дальнейшем будут проложены новые главные пути МЦД-4», — сказал он.

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Рабочие построят 6,2 километра рельсов, столько же реконструируют и возведут 872 метра подпорных стен. Также они модернизируют существующую железнодорожную инфраструктуру.

По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, готовность объекта составляет 66%. Окончание первого этапа реконструкции запланировали на сентябрь этого года. В полном объеме работы завершат к 2024-му.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более полумиллиона поездок совершили по МЦД с момента запуска диаметров.