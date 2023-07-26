Москва 26 июля 2023, 16:36 Отремонтированный вестибюль станции московского метро «Трубная» откроют досрочно Дептранс Москвы: вестибюль станции метро «Трубная» откроют досрочно 27 июля после ремонта Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалистам удалось раньше срока выполнить все ремонтные работы на станции метро «Трубная». По этой причине вестибюль откроют на пару дней раньше запланированного. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы досрочно открываем вестибюль станции „Трубная“ после ремонта: он заработает в обычном режиме с 27 июля», — уточнили в ведомстве.

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В дептрансе также рассказали, что за короткое время рабочие успели заменить 320 ламп, очистить и окрасили шесть тысяч квадратных метров поверхностей и сводов.

Кроме того, на станции переложили кабельные линии, отремонтировали лестницы и промыли все навигационные элементы.

Вестибюль на станции метро «Трубная» не работает с 8 июля.

Ранее ремонт вестибюля станции метро «Сретенский бульвар» в Москве завершили досрочно. Входы и выходы уже открыли для пассажиров.