26 июля 2023, 16:36
Отремонтированный вестибюль станции московского метро «Трубная» откроют досрочно
Дептранс Москвы: вестибюль станции метро «Трубная» откроют досрочно 27 июля после ремонта
Специалистам удалось раньше срока выполнить все ремонтные работы на станции метро «Трубная». По этой причине вестибюль откроют на пару дней раньше запланированного. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы досрочно открываем вестибюль станции „Трубная“ после ремонта: он заработает в обычном режиме с 27 июля», — уточнили в ведомстве.
Реклама
В дептрансе также рассказали, что за короткое время рабочие успели заменить 320 ламп, очистить и окрасили шесть тысяч квадратных метров поверхностей и сводов.
Кроме того, на станции переложили кабельные линии, отремонтировали лестницы и промыли все навигационные элементы.
Вестибюль на станции метро «Трубная» не работает с 8 июля.
Ранее ремонт вестибюля станции метро «Сретенский бульвар» в Москве завершили досрочно. Входы и выходы уже открыли для пассажиров.
Метро
Москва 2023
Дептранс Москвы
Реклама
Реклама