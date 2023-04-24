Москва 24 апреля 2023, 15:04 Отопительный сезон завершили в Москве Заммэра Бирюков: отопительный сезон завершили в Москве Pxhere

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В Москве завершили отопительный сезон. Из-за теплой погоды, которая установилась в столичном регионе, ее решили перевести на летний режим работы, рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

«С учетом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», — уточнил Бирюков.

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Отключение отопления традиционно проходит в несколько этапов. Обычно этот процесс занимает до пяти дней.

Всего перевести отопление на летний режим предстоит в более чем 74 тысячах зданий. Из них более 34 тысяч приходится на жилые дома.

В первую очередь обогревать прекратят промышленные и административные объекты, затем — жилые дома, школы, детсады и медучреждения.

Как только в столице полностью отключат отопление, специалисты начнут основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему отопительному сезону, который стартует осенью 2023 года.