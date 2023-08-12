Москва 12 августа 2023, 18:13 Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике пройдет на ВДНХ Фурсин: на ВДНХ пройдет открытый чемпионат Москвы по кибатлетике с 24-27 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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На ВДНХ состоится первый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Он нацелен на привлечение внимания к профильным производителям техсредств реабилитации и их передовым решениям, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Чемпионат представляет собой тренировочный этап, двухдневные соревнования и церемонию награждения.

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В павильоне № 37 ВДНХ в центре ассистивных технологий «Феникс» пройдет первенство среди людей с ОВЗ. Желающим поучаствовать в соревнованиях нужно подать заявку не позднее 18 августа. Имена кибатлетов и команд, прошедших отборочный тур, разместят на сайте 20 августа. Следить за соревнованиями могут все желающие после регистрации.

Фурсин добавил, что чемпионат по кибатлетике покажет достижения людей с ограниченными возможностями здоровья, применяющими технологичные решения для повышения качества жизни.

Призовой фонд премии мэра Москвы в 12,25 миллиона рублей разыграют в семи номинациях между 21 лауреатом. За первые места победителям вручат по миллиону рублей, серебряным призерам достанется по 500 тысяч, а бронзовые получат по 250 тысяч.

Ранее москвичи с инвалидностью создали более 50 тысяч подарков для социального маркетплейса. Проект объединил свыше 1,3 тысячи инвалидов или людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.