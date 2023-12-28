Москва 28 декабря 2023, 13:13 Открылся прием заявок инвесторов на комплексное развитие участка в Ростокино — Ефимов Заммэра Москвы Ефимов: право развивать участок в Ростокино выставили на торги Unsplash

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Участок со складами в Ростокино выставят на торги. Будущий инвестор получит право на его комплексное развитие, строительство делового комплекса или гостиницы. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объявил о приеме заявок.

«Началась заявочная кампания на право редевелопмента неэффективно используемой территории в Ростокине площадью 5,09 гектара. Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается более чем в 37 миллиардов рублей», — сказал он.

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Участок находится между проспектом Мира, улицей Бажова, Будайским проездом и Проектируемым проездом № 1214. На нем расположены устаревшие склады и неиспользуемые объекты. Владимир Ефимов сообщил, что в торгах за право на комплексное развитие имеют право участвовать все заинтересованные лица, в том числе соответствующие требованиям региональные инвесторы. Первоначальную стоимость установили на уровне 55,44 миллиона рублей.

Победитель сможет построить общественно-деловые объекты площадью почти 190 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Например, гостиничный комплекс, технопарк, деловой центр, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Жители, по его словам, получат возможность работать недалеко от дома и пользоваться инфраструктурой.

Информацию о торгах опубликовали на официальном сайте torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке Росэлторг и Инвестиционном портале Москвы.