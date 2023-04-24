Эксклюзив 24 апреля 2023, 14:57 «Отечественный бренд победил». Два промоутера детских игрушек подрались в Москве В Москве подрались промоутеры детских игрушек Хагги Ваги и «Мякиши» Telegram

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Два промоутера детских игрушек подрались в Москве. Конфликт произошел между работниками в костюмах брендов Хагги Ваги и «Мякиши», рассказал «360» очевидец Юрий.

Собеседник уточнил, что драка произошла у дома 15 по Ставропольской улице. Недалеко оттуда находится магазин игрушек. Он заметил промоутеров, которые говорили на повышенных тонах, когда вышел из дома утром. Один из них был одет в костюм популярного иностранного персонажа Хагги Ваги, а другой представлял отечественный бренд игрушек «Мякиши».

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«Я зашел в магазин за водой, вышел, а они уже бьют друг друга. Как я понял, делят территорию», — отметил Юрий.

Он уточнил, что промоутер бренда «Мякиши» в итоге победил, а его коллега в костюме Хагги Ваги убежал. После этого Юрий больше не видел его по тому адресу.

«Там магазин игрушек у нас, я того, что в костюме кубика (промоутера бренда „Мякиши“ — прим. ред.) постоянно там видел. А этот синий страшный (промоутер в костюме Хагги Ваги — прим. ред.) первый раз забрел к нам. И огреб», — заключил Юрий.