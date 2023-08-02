Москва 02 августа 2023, 16:29 Отделку станции метро «Лианозово» почти завершили в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: архитектурную отделку станции метро «Лианозово» почти завершили Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В Москве продолжают строительство станции метрополитена «Лианозово» в качестве участка продления Люблинско-Дмитровской линии. Архитектурная отделка находится на завершающей стадии. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Алюминиевые сотовые панели под медь покрывают колонны, части путевых стен напротив и участки потолка между ними. Световые ниши потолка визуально соединяют их. За счет таких „медных“ трехпролетных порталов, чередующихся с темными участками отделки стен и потолка, формируются анфилады», — сказал он.

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Всего, по проекту, на станции будет 222 таких элемента. Практически все из них уже смонтировали. Кроме этого, архитектурный облик дополнят подвесные светильники цилиндрической формы. В подземный вестибюль гармонично впишется цветовое и проектное решение платформы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие участка этой линии к осени этого года.