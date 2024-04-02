Москва 02 апреля 2024, 10:30 От дизайна упаковки до умного зеркала. Как производители в Москве применяют нейросети Каждое третье предприятие в Москве активно использует роботов и ИИ Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Каждое третье предприятие в столице активно использует роботов, внедряет автоматизированное управление и новые технологии. Искусственный интеллект применяют на производстве и в аналитике, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Владислав Овчинский.

К 2024 году количество столичных промышленных площадок выросло до 4,2 тысячи. Москва по праву считается флагманом отечественного инновационного производства. Устойчивому росту способствует благоприятный инвестиционный климат. Промышленникам доступно более 20 системных мер поддержки, которые позволят экономить собственные средства и вкладываться в расширение заводов, внедрение инновационных технологий и увеличение ассортимента.

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«Так, столичный производитель профессиональных 3D-сканеров разработал умное зеркало, которое с помощью искусственного интеллекта оказывает услуги стилиста. Другая московская компания, выпускающая упаковку, создала систему для ребрендинга продукции с помощью нейросетей. Эта технология помогла еще одному предприятию — производителю профессиональной косметики — генерировать дизайн в маркетинговых целях», — отметил Овчинский.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Умное зеркало является разработкой московской фирмы TEXEL. Проект реализовали в сотрудничестве с сетью магазинов одежды. Цель программы — персонализация выбора одежды для покупателей. Программное обеспечение устройства оснастили нейросетью, которая может анализировать тип фигуры клиента и предлагать наиболее подходящие фасоны и стили с учетом индивидуальных особенностей.

Подходя к зеркалу, покупатели получают персонализированные рекомендации в реальном времени. С начала работы в 2014 году компания значительно продвинулась в автоматизации процессов. Это помогло усовершенствовать создание персонализированных предложений одежды.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2024 году предприятие «Ламбумиз» завершило внедрение системы ускоренной оценки дизайна упаковки молочных продуктов с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть проводит оценку по заранее определенным параметрам. Среди них — цветовая палитра, культурная значимость, визуальная привлекательность, логотип, послание бренда, характеристики шрифта и другие элементы. В результате клиент получает подробный анализ и практические рекомендации по усовершенствованию дизайна.

С 2023 года производитель косметики «Гельтек» применят ИИ в маркетинговых кампаниях. Впервые фирма использовала его при оформлении стенда на выставке в Китае. Тогда нейросеть сгенерировала портреты сказочных славянских девушек в венках и украшениях из растений. Затем технологию использовали при создании коллекционной линейки косметики.

По поручения столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуют комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для российских промышленников. В столице работают более 4,2 тысячи промплощадок, на которых работают 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых.