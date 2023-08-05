Москва 05 августа 2023, 18:43 Осторожно, жара! МЧС напомнило москвичам воздержаться от использования открытого огня МЧС Москвы попросило жителей исключить использование открытого огня из-за аномальной жары Unsplash

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Из-за сильной жары и возросшей опасности пожаров МЧС призвало жителей столичного региона не использовать открытый огонь. Об этом сообщили на сайте Главного управления МЧС по Москве.

Уровень пожароопасности к 7 августа достигнет четырех баллов, как пояснили в ведомстве. В случае необходимости в МЧС напомнили способы срочно связаться с экстренными службами: по короткому номеру 101 или по единому телефону доверия по столице 8 (495) 637-22-22.

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"В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем", — порекомендовали в министерстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 7 августа в Центральную Россию после аномальной жары придут дожди.