Москва 11 августа 2023, 18:04 Основные работы по строительству Южной рокады в Москве завершат до конца года Заммэра Москвы Бочкарев: Южную рокаду планируется достроить до конца года Сайт мэра и правительства Москвы

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Основные работы по сооружению трассы, которая пересечет 12 крупных магистралей города, завершат до конца текущего года. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Общая готовность трассы — 83%. Завершить основные строительные работы на Южной рокаде планируется до конца текущего года», — заявил он.

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Новая трасса станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Ее протяженность составит более 40 километров.

Южная рокада обеспечит выход на автодороги федерального значения М9 «Балтия» и М5 «Урал».

Ранее Бочкарев рассказал о строительстве эстакад на участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД).