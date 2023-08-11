11 августа 2023, 18:04
Основные работы по строительству Южной рокады в Москве завершат до конца года
Заммэра Москвы Бочкарев: Южную рокаду планируется достроить до конца года
Основные работы по сооружению трассы, которая пересечет 12 крупных магистралей города, завершат до конца текущего года. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«Общая готовность трассы — 83%. Завершить основные строительные работы на Южной рокаде планируется до конца текущего года», — заявил он.
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Новая трасса станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Ее протяженность составит более 40 километров.
Южная рокада обеспечит выход на автодороги федерального значения М9 «Балтия» и М5 «Урал».
Ранее Бочкарев рассказал о строительстве эстакад на участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД).
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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