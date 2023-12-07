Москва 07 декабря 2023, 16:16 Основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершили Собянин: основную реконструкцию Люберецких очистных сооружений завершили Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В Москве завершили работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений. Теперь они соответствуют лучшим экологическим стандартам, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.

«Помимо общей модернизации, помогло внедрение оригинальной разработки российских инженеров — плоских плавающих перекрытий», — добавил он.

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Очистные сооружения начали обновлять в 2013 году. Сначала устранили неприятные запахи, потом построили блок механической очистки и реконструировали два блока биологической очистки. Позже ввели второй блок ультрафиолетового обеззараживания.

Ранее депутат Александр Коган проконтролировал строительство очистных сооружений в Кашире. Он осмотрел их возведение в Терново-1 и магистрального трубопровода.