07 декабря 2023, 16:16
Основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершили
Собянин: основную реконструкцию Люберецких очистных сооружений завершили
В Москве завершили работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений. Теперь они соответствуют лучшим экологическим стандартам, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.
«Помимо общей модернизации, помогло внедрение оригинальной разработки российских инженеров — плоских плавающих перекрытий», — добавил он.
Реклама
Очистные сооружения начали обновлять в 2013 году. Сначала устранили неприятные запахи, потом построили блок механической очистки и реконструировали два блока биологической очистки. Позже ввели второй блок ультрафиолетового обеззараживания.
Ранее депутат Александр Коган проконтролировал строительство очистных сооружений в Кашире. Он осмотрел их возведение в Терново-1 и магистрального трубопровода.
Ремонтные работы
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама