Москва 18 мая 2023, 16:54 Основные работы по благоустройству Цветного бульвара в Москве завершат к сентябрю Мэр Москвы Собянин рассказал о ходе работ по благоустройству Цветного бульвара в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице продолжают комплексное благоустройство Цветного бульвара. Основные работы завершат к сентябрю этого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В предыдущие годы привели в порядок его центральную часть и все Бульварное кольцо. Теперь настала очередь территорий у станции метро „Цветной бульвар“ и Цирка Никулина. Общая площадь работ — около десяти гектаров», — рассказал он.

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По словам мэра, рабочие демонтируют тротуары и бордюры, подготовят траншеи для кабельной канализации и установят закладные для фонарей.

Также специалисты уложат гранитную плитку и отремонтируют асфальт, проложат дополнительные водосточные сети, организуют парковку, благоустроят территории около входов в метро, установят современные фонари и уличные торшеры. Территорию для зоны отдыха озеленят.

Благоустройство Цветного бульвара — один из важных проектов этого года в столице, отметил Сергей Собянин.

Ранее столичные власти подвели итоги работы по благоустройству придомовых территорий за последние 10 лет. За это время удалось привести к единому стандарту комфорта более 24 тысяч московских дворов.