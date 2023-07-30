Москва 30 июля 2023, 18:27 Основные ограничения движения из-за велогонки сняли в Москве Дептранс Москвы: основные временные ограничения движения сняли из-за велогонки Фото: freepik.com

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В столице сняли основные временные ограничения движения. Нельзя пока проехать только на Крылатской улице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Основные временные ограничения движения сняты. Перекрытия сохраняются на Крылатской улице», — уточнили в ведомстве.

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До этого движение ограничили в Проектируемом проезде № 4062 и на улице Мустая Карима, местами автомобилистам запретили парковаться. Причиной этому послужило проведение велогонки La Strada.

На днях двухдневная велогонка в самом маленьком городе Подмосковья объединила более 500 спортсменов. Трасса пролегала по живописным местам: вдоль ромашковых лугов, полей кукурузы и лесов, что отметили участники соревнований.

В воскресенье, 30 июля, движение по Тестовской в районе «Москва-Сити» перекрыли после атаки дронов. Военные утром пресекли попытку террористической атаки киевского режима беспилотниками по столичным объектам.