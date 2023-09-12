12 сентября 2023, 13:11
Основатель сети White Rabbit Family опроверг сообщения о проверке ФСБ в ресторанах
Зарьков опроверг сообщения о проверке ФСБ в сети ресторанов White Rabbit Family
В Сети появилась информация о проверке органами ФСБ ресторанов White Rabbit Family. Их основатель Борис Зарьков опроверг эти данные. Об этом сообщили РИА «Новости».
«Никакие проверки ФСБ у нас не проводит. Никакие нарушения с закупками краба другими правоохранительными органами у нас не выявлены», — рассказал он.
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В СМИ сообщили, что комплекс заведений заподозрили в незаконном сбыте восьми тонн краба. Ущерб государству достиг 50 миллионов рублей. Следователи допросили персонал.
White Rabbit Family — сеть ресторанов, часть из которых находится в Москве, а другая — в Сочи. В апреле этого года его объявили одним из лучших в России. В октябре шеф-повара одного из заведений Владимира Мухина отметили звездой Michelin.
Пограничники ФСБ ранее изъяли партию клешней краба в Магадане. Кроме того, они нашли в бухте Нагаева браконьерские крабовые и креветочные ловушки.
ФСБ
Рестораны
Москва 2023
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