Москва 23 января 2024, 16:35 Осенью в Москве откроют автомобильный съезд между МСД и Каширским шоссе Мэр Москвы Собянин осмотрел строящуюся эстакаду-съезд с МСД на Каширское шоссе Freepik

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Эстакаду-съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе планируют открыть в этом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале после посещения объекта.

«Основной ход МСД мы запустили в сентябре 2023-го. Теперь работаем над повышением эффективности трассы, интегрируем ее в улично-дорожную сеть», — уточнил он.

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Мэр подчеркнул, что Московский скоростной диаметр находится в тройке лидеров среди популярных трасс в столице — каждый день им пользуются 400 тысяч автомобилистов.

Глава города отметил, что открытие прямого съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области — непростая задача. Эстакаду возводят над железнодорожными путями, и работы не должны помешать движению поездов.

Собянин добавил, что строители будут перекладывать десятки километров коммуникаций, а также возведут подземный пешеходный переход.

По словам мэра, благодаря новому маршруту в два раза сократится перепробег автотранспорта на этом участке, а также уменьшится нагрузка на соседние магистрали. Станет лучше транспортная ситуация для жителей районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево.

В Москве в 2024 году также возведут 100 километров дорог. Рабочие достроят Южную рокаду и закончат реконструкцию развязок с МКАД.