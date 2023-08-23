Москва 23 августа 2023, 10:16 Осенью в московском метро начнет курсировать «поезд безопасности» от МЧС «Поезд безопасности» от МЧС России запустят в московском метро в сентябре Фото: freepik.com

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В московском метро в сентябре появится «поезд безопасности» от МЧС России. Его запустят, чтобы популяризировать культуру безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

«Для каждого из восьми вагонов разработана своя тематика — сезонные и бытовые риски, с которыми каждый может столкнуться в жизни», — уточнили спасатели.

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Глава МЧС России Александр Куренков добавил, что москвичам напомнят о простых правилах поведения в нештатных ситуациях. Это позволит людям не растеряться и правильно действовать в непредсказуемых обстоятельствах.

В «чрезвычайном» поезде разместят рекомендации от спасателей о том, как предостеречь себя и близких от опасностей. Пассажиры увидят видео-комиксы о безопасности, а также ознакомятся с основными правилами поведения. В составах появятся QR-коды, где можно посмотреть «чрезвычайные» видео.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в столице с 2013 года запустили более 260 тематических поездов в метро. Их можно увидеть на таких линиях, как Кольцевая, Сокольническая, Серпуховско-Тимирязевская и Арбатско-Покровская.