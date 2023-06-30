Москва 30 июня 2023, 22:24 Москвичей пригласили на бесплатную вечеринку VK Fest Открытая вечеринка VK Fest пройдет в Москве 7 июля Pxhere

Читать 360tv в

Жителей и гостей столицы пригласили на открытую вечеринку VK Fest, которая пройдет в 7 июля, за неделю до начала двухдневного фестиваля в Парке Горького. Как сообщили организаторы, на праздники выступят знаменитые диджеи и исполнители.

«Гостей праздника разогреют DJ Basky & Мося, также свои хиты для них исполнят Мэйби Бэйби, Тима Акимов и Ольга Серябкина. Ведущим события станет блогер Лев Шагинян», — передали они.

Реклама

На бесплатной вечеринке зрителей ждет много музыки, общение со звездами и незабываемые эмоции. Музыканты будут выступать на ifestyle-площадке «Депо». Начало — 20:00. Гостей предупредили, что вход свободный, но количество мест ограничено.

Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков отметил, что вечеринка задаст настроение перед VK Fest.

«Это отличная возможность ощутить вайб фестиваля еще до его начала», — подчеркнул он.

«ВКонтакте»

«Депо» — большой фуд-корт в лофт-пространств на Лесной улице, 20 строение 3. Рядом с фудмоллом расположено две станции метро «Менделеевская» и «Белорусская». Пространство рассчитано на 2000 посадочных мест.

В 2023 году VK Fest впервые пройдет в пяти городах: во Владивостоке, Новосибирске, Петербурге, Сочи и Москве. В столице и в городе на Неве на сцену выйдут Инстасамка и Тринадцать карат. Также в Москве добавились Баста, Артур Пирожков, передавали организаторы. Ранее VK Fest раскрыл полный лайнап этого года.

Хедлайнерами «Знание.Лекторий» на VK Fest станут блогер Карина Истомина и писатель Федор Конюхов. Фестиваль станет культовым местом встречи актеров, спортсменов, музыкантов и других публичных личностей.

Ранее VK Fest прошел во Владивостоке. Фестиваль собрал несколько тысяч зрителей, он проходил на набережной Цесаревича. На масштабном концерте выступили Дмитрий Масленников, Джарахов, VAVAN, «Баста» и другие.