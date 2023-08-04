Москва 04 августа 2023, 14:24 «Оранжевый» уровень погодной опасности сохранится в Москве до вечера субботы Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до вечера субботы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москву пришла настоящая жара. В предстоящие выходные температура воздуха составит +30…+35 градусов. В связи с этим до вечера субботы в столице установили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России.

По данным ведомства, погода достигнет своего максимума в период с 12:00 до 18:00. Столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов. Также «оранжевый» уровень опасности сохранится и в воскресенье с 12:00 до 18:00. Воздух прогреется до +34 градусов.

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Синоптики рекомендовали москвичам надевать головные уборы и больше находиться в тени. Кроме этого, необходимо пить больше воды, а при загорании намазать тело защитным кремом.

«Оранжевый» уровень погоды опасен не только перегревом на солнце, но и лесными пожарами. Поэтому в этот период специалисты будут регулярно патрулировать лесные территории.

Ранее в пресс-службе городского хозяйства Москвы сообщили, что спасатели усилили контроль за береговой зоной в жару.