Москва 03 августа 2023, 10:39 «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары РИА «Новости»

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В Москве из-за сильной жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил на своем сайте Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве в четверг может достичь 31 градуса, из-за этого метеорологи повысили уровень погодной опасности до «оранжевого». Он продержится в городе с полудня среды до шести вечера пятницы.

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Также «желтый» уровень действует в столице из-за грозы, которую ожидают до девяти часов вечера 3 августа, и сильных порывов ветра, скорость которого может дойти до 15 метров в секунду.

Ранее в Москве прошел кратковременный ливень, затопивший улицу Вавилова на юге города. По данным местных жителей, высота уровня воды доходила до пояса, некоторые автомобили ушли под воду до окон.