Москва 23 июля 2023, 10:05 Оранжерею и веревочный парк откроют для детей в «Филях» Мэр Собянин: оранжерею и веревочный парк откроют в детском парке «Фили» Сайт мэра и правительства Москвы

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Благоустройство детского парка «Фили» в Москве продолжается. О ходе работ рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Для детей планируют открыть новые места для отдыха, которые разнообразят досуг юных москвичей.

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«Оборудовать веревочный парк планируем до конца августа. Также ремонтируем административное здание, где будут новая оранжерея, фотостудия, хореографический зал и кафе», — пояснил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что комплексное благоустройство детского парка «Фили» состоялось в прошлом году. Тогда там оборудовали площадку кросс-тренинга и воркаута, памп-трек, реконструировали манеж для занятий верховой ездой и проложили тропу для прогулок на лошадях. А еще обновили сцену, запустили открытый кинотеатр, разместили удобные лавочки и навес. С открытия парка после благоустройства здесь уже провели более сотни мероприятий.

Ранее городские специалисты провели реконструкцию Большого и Нижнего Качаловских прудов в Северном Бутове.