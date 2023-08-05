05 августа 2023, 13:14
Почти треть москвичей признались, что не ходят в рестораны
«Москва FM»: 35% жителей столицы никогда не ходит в рестораны
Почти треть жителей столицы не ходит в рестораны. К таким выводам пришел Telegram-канал радиостанции «Москва FM» после опроса.
Подписчикам на канале задали вопрос, ходят ли они в рестораны. На момент публикации 35% опрошенных подписчиков заявили, что рестораны — не их формат отдыха. Еще 41% респондентов выбрал ответ «редко, только по праздникам».
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Около 17% жителей столицы ответили, что ходят в рестораны по выходным. И только семь процентов заявили, что посещают их даже в будни.
Этим летом российские рестораны начали повышать цены из-за подорожания многих импортных продуктов.
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Рестораны
Москва 2023
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