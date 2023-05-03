03 мая 2023, 16:54
Первый в России онлайн-музей находок на мусороперерабатывающих комплексах появился в Москве
В Москве запустили первый в России онлайн-музей находок на комплексах переработки мусора
В Москве запустили уникальный музей, работающий в онлайн-режиме: в нем представлены вещи, найденные на мусороперерабатывающих комплексах. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Пользователи Сети могут посмотреть на ценные находки, обнаруженные на мусороперерабатывающих комплексах. Экспонаты с описанием доступны на сайте музейэколайн.рф.
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Среди музейных экземпляров — старинные предметы быта, одежда, украшения и техника. Но теперь это не просто выброшенные кем-то вещи, а настоящие экспонаты.
В современных сортировочных комплексах установлены мощные автоматизированные системы для разделения сырья по компонентам. Несмотря на это, на начальном и заключительном этапах отбор проходит вручную. Поэтому сотрудники таких предприятий постоянно находят ценные предметы и отправляют их в музей находок.
Мусор
Москва 2023
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