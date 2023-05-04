04 мая 2023, 18:22
Онлайн-квиз от проекта «Открой#Моспром» попал в Книгу рекордов России
Мэр Собянин: онлайн-квиз проекта «Открой#Моспром» вошел в Книгу рекордов России
В Москве провели самый масштабный в стране виртуальный квиз о промышленности. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В столице состоялся онлайн-квиз проекта «Открой#Моспром», в котором состязались 327 команд. В итоге столь огромное число участников попало в Книгу рекордов России.
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«Виртуальный квиз объединил почти 1300 человек из 56 регионов России. Участники отвечали на вопросы, связанные с историей и развитием промышленности страны», — рассказал мэр.
Первое место заняла команда из Москвы, второе — гости из Орла. Третье место досталось команде из города Туймазы Республики Башкортостан.
Проект «Открой#Моспром» реализуют с 2019 года. Благодаря ему россияне могут больше узнать о работе и истории промышленности.
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