Москва 14 августа 2023, 12:09 Онлайн-курс по поиску работы для москвичей проведут эксперты «Технограда» «Техноград» проведет для безработных москвичей бесплатный онлайн-курс по трудоустройству Сайт мэра и правительства Москвы

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» проведет бесплатный онлайн-курс по поиску работы для москвичей, столкнувшихся с проблемой длительного поиска подходящей вакансии. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Занятия для зарегистрированных участников начнутся 21 августа и будут состоять из трех онлайн-уроков, которые проведет Ксения Козлова, карьерный консультант центра развития карьеры «Технограда».

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На первом из них жители столицы узнают, как составить эффективное резюме и разберут написание каждого блока готового шаблона, а также выяснят, какие формулировки не стоит использовать в описании своего опыта работы.

23 августа, на втором занятии, эксперт расскажет о прохождении собеседования. Участников научат, как правильно понять, что написано между строк в вакансии.

На третьем вебинаре, который состоится 28 августа, участники разберут вопросы этики увольнения и способы поиска новой работы. Консультант расскажет, как искать вакансию, будучи трудоустроенным, и не потерять при этом деловую репутацию при увольнении.

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в прошлом месяце снизился до 3,1% и вновь обновил исторический минимум.