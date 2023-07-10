Москва 10 июля 2023, 10:47 Онлайн-голосование за лучшие проекты премии MUF Community Awards 2023 стартовало в Москве Мэр Москвы Собянин: открыто онлайн-голосование за проекты премии MUF Community Awards 2023 Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице открылось онлайн-голосование за лучшие городские проекты — номинантов премии MUF Community Awards 2023. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что вручение премии проходит в рамках Московского урбанистического форума. Ее присуждают людям и организациям, повлиявшим на развитие в разных сферах жизни в столице.

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В 2023 году премию вручат в 14 номинациях, среди которых спортивные, социальные, культурные, образовательные и другие проекты. Члены экспертного совета определят номинантов, а победителей выберут москвичи.

Форум будет проходить в столице с 1 августа по 10 сентября. Выставочную и просветительскую программы организуют на четырех площадках.

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