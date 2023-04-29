Москва 29 апреля 2023, 17:46 «Они сражались за Родину!» Выставка портретов участников Великой Отечественной войны пройдет на Арбате В Москве на Арбате откроется выставка портретов участников ВОВ «Они сражались за Родину!» Автор фото: Andrey / Pxhere

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Посвященная участникам Великой Отечественной войны выставка «Они сражались за Родину!» пройдет на Арбате в Москве. Там представят фоторепродукции работ художника Александра Шилова.

Выставку у дома 17 на Арбате откроют 3 мая, в 12:00. В торжественной церемонии будет участвовать художник Александр Шилов, а также ветераны Великой Отечественной войны и некоторые герои картин. Увидеть работы можно будет до конца месяца.

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Посетители смогут увидеть портреты легендарных разведчиков. Например, Геворка Вартаняна, который получил звание Героя Советского Союза, или Героя России Алексея Ботяна.

Отдельное внимание на выставке уделят изображениям летчиков. Гости смогут увидеть портрет Героя Советского Союза Надежды Поповой, которая за годы Великой Отечественной войны совершила 852 ночных боевых вылета.

Также в рамках экспозиции можно будет посмотреть на портреты деятелей культуры, которые принимали участие в войне. В их числе драматург Виктор Розов и артист Владимир Этуш.