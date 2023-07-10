Москва 10 июля 2023, 11:52 Около тысячи вакансий предложат новые партнеры службы занятости в Москве Заммэра Москвы Ракова: новые партнеры службы занятости предложат около тысячи вакансий Сайт мэра и правительства Москвы

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Примерно тысячу вакансий предложат москвичам новые партнеры службы занятости. Рабочие места предусмотрены для специалистов с опытом и без, а также есть позиции для инвалидов. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, во время Всероссийской ярмарки трудоустройства службе занятости удалось договориться о партнерстве с крупными торговыми, строительными компаниями, а также с представителями телекоммуникационного и банковского секторов. Благодаря этому сотрудничеству в Москве появится примерно тысяча новых рабочих мест.

Служба занятости Москвы подписала соглашения о сотрудничестве с четырьмя новыми работодателями. В рамках партнерства компании предоставили около тысячи рабочих мест для представителей рабочих и инженерно-технических профессий, офисных сотрудников, специалистов в сфере финансов и торговли. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова уточнила, что на ярмарке служба занятости представила на четырех городских площадках и в онлайн-формате сервисы, с помощью которых специалисты подбирают и трудоустраивают персонал. В итоге получилось объединить почти шесть тысяч мотивированных соискателей с разным опытом и образованием и 150 работодателей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99 объектов возведут по программе стимулирования создания рабочих мест.