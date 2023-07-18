Москва 18 июля 2023, 15:45 Около тридцати самолетов из Москвы задержали или отменили из-за ливня «Яндекс.Расписания»: почти тридцать самолетов из Москвы задержали или отменили из-за ливня РИА «Новости»

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Почти тридцать самолетов из Москвы задержаны или отменены из-за резко ухудшившейся погоды. Такие данные можно найти в сервисе «Яндекс.Расписания».

Согласно информации, собранной сервисом, в аэропорту Шереметьево задержаны четыре рейса. Во Внуково отменили сразу десять рейсов, еще три задерживаются. Аэропорт Домодедово не сможет принять три рейса, задерживаются еще восемь.

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В Москве продолжается ливень. Жители столицы сообщили о подтоплении станции метро «Парк Культуры», а также магазина на Гоголевском бульваре. На улицах Мосувы уже дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток».