Москва 31 августа 2023, 11:46 Около ста НКО зарегистрировались на сайте конкурса грантов «Москва — добрый город» Около ста НКО подали заявки на пятый конкурс грантов «Москва — добрый город» Сайт мэра и правительства Москвы

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Почти сто социальных некоммерческих организаций завели личные кабинеты на сайте конкурса грантов «Москва — добрый город». Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, НКО давно стали важными партнерами городских властей в вопросах оказания необходимой поддержки разных групп населения. Сбор заявок продолжится до 21 сентября, а победителей конкурса объявят 20 ноября.

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«Для помощи в реализации проектов ежегодно начиная с 2019-го проводится конкурс грантов „Москва — добрый город“ для НКО в социальной сфере. В этом году он пройдет в пятый, юбилейный раз. К участию приглашаются как опытные, так и молодые НКО с опытом работы от одного года, только начинающие свою деятельность», — рассказала Ракова.

Город определил шесть важных направлений, которые и стали номинациями конкурса: поддержка семей со взрослыми с инвалидностью, семей с детьми или будущих мам в кризисных и трудных ситуациях, участников СВО и их семей, а также социальная реабилитация людей, исключенных из социума. Еще одним направлением станет развитие культуры взаимопомощи и волонтерства. Кроме того, особое внимание обратят на профилактику социально опасных заболеваний.

Ранее участники проекта «Активный гражданин» выбрали новых повода для создания благотворительных сборов в сервисе на mos.ru. Самыми популярными поводами, предложенными участниками, стали свадьба или рождение ребенка.