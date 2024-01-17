17 января 2024, 16:48
Около пяти тысяч указателей установили в Москве в 2023 году
Бирюков: около пяти тысяч новых указателей установили в Москве в 2023 году
Коммунальщики установили около пяти тысяч новых домовых и городских указателей в Москве в 2023 году. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что единая система навигации действует в мегаполисе с 2014 года. За минувший год установили приблизительно 3,7 тысячи новых домовых и более 1,2 тысячи городских указателей, а также порядка 5,2 тысячи дополнительных информационных полей.
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«Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц», — добавил Бирюков.
Кроме того, в городе продолжают внедрять военно-патриотическую навигации: на домах, где жили герои Великой Отечественной войны и памятным местам военных лет, устанавливают QR-коды.
В общей сложности в Москве установили для удобства горожан 13,6 тысячи новых городских и более 100 тысяч домовых указателей.
Ранее новогодние ели и часть декораций начали демонтировать в Москве.
Петр Бирюков
Москва
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