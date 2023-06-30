Москва 30 июня 2023, 12:27 Около пяти миллионов квадратных метров жилья построят на юго-востоке Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: в районе Южного порта построят 4,8 млн квадратных метров жилья Сайт мэра и правительства Москвы

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На территории Южного порта на юго-востоке Москвы возведут 4,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В данном районе уже строится несколько жилых комплексов, совокупная площадь которых составляет порядка 2,8 миллиона квадратных метров. Кроме того, в будущем в данной локации инвесторы планируют построить еще несколько жилых комплексов общей площадью более двух миллионов квадратных метров. Андрей Бочкарев Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства

Бочкарев отметил, что помимо жилья будет развиваться социальная, коммерческая и транспортная инфраструктура.

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Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что строительство жилых комплексов произведут крупные застройщики — FORMA, Аеон Девелопмент, Level Group и ГК «Кортрос». Дома будут сдаваться поэтапно, начиная с осени 2025 года.

В дополнение к жилым комплексам построят пять школ на 3650 учащихся и пять детских садов общей вместимостью 1750 мест, а также пожарную часть и поликлинику. Все социальные объекты передадут на баланс города.

Промышленный кластер «Южный порт» занял 35% территории района Печатники. Здесь уже построили Южный речной вокзал, где запустят водный маршрут «Печатники» — «Автозаводский мост», а к 2025 году достроят станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии и откроют движение на участке Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская.

Ранее стали известны районы столицы с максимальным ростом цен на новостройки с начала года.