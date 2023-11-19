Москва 19 ноября 2023, 10:57 Около миллиона популярных услуг загсов оказали сотрудники МФЦ в Москве Сотрудники центров «Мои документы» в Москве оказали почти миллион услуг загсов Сайт мэра и правительства Москвы

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Работники столичных центров «Мои документы» предоставили примерно миллион наиболее востребованных услуг загсов. Больше всего пользовалось спросом получение повторных свидетельств или справок о госрегистрации актов гражданского состояния, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Во всех офисах МФЦ в течение двух лет горожане получают различные услуги загсов. В частности, там регистрируют браки, выдают повторные документы, подают заявления о внесении изменений в записи актов о рождении, оформляют разводы.

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Пилотный проект услуг загсов запустили в мае 2021-го в 41 районном центре и шести флагманских офисах «Мои документы». К ноябрю они появились во всех центрах госуслуг.

Самым востребованным стал центр в Тверском районе — там оказали услуги загсов свыше 18 тысяч раз. На втором месте оказался офис «Мои документы» в Митине с более чем 17 тысячами заявок. Третье место досталось центру госуслуг в Выхино-Жулебине — почти 17 тысяч обращений.

Центры госуслуг Москвы победили в двух номинациях всероссийского конкурса. Они заняли первое место в двух номинациях — «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ».