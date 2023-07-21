Москва 21 июля 2023, 18:10 Около миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Новой Москве Заммэра Москвы Бочкарев: около 1 млн квадратных метров жилья ввели с начала года в ТиНАО Сайт мэра и правительства Москвы

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В Троицком и Новомосковском округах ввели в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости с начала года. Среди объектов шесть детских садов и четыре школы почти на 5,8 тысячи мест, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Это около одного миллиона „квадратов“ жилья и более 310 тысяч квадратных метров нежилых объектов, что составило более половины от годового плана по вводу недвижимости», — подчеркнул он.

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Бочкарев добавил, что новые детские сады и школы возвели за счет средств инвесторов.

В свою очередь, глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что в течение текущего года строители возведут еще 39 тысяч «квадратов» малоэтажного жилья. Большое внимание также уделят и созданию новых рабочих мест.

Как отметил Жидкин, этот подход к развитию ТиНАО позволит привлечь в округа новых жителей.

Ранее Бочкарев сообщил, что пятьдесят проектов в Москве завершат по «старой» схеме долевого строительства.