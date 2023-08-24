24 августа 2023, 16:30
Около двух тысяч памятников архитектуры реконструировали в Москве
Собянин: почти две тысячи памятников реконструировали в Москве за последние годы
На площадке Московского урбанистического форума в парке «Зарядье» прошла деловая сессия. Во время мероприятия мэр столицы Сергей Собянин рассказал участникам о реконструкции памятников архитектуры, которую провели в городе за последние годы, сообщило РИА «Новости».
«За этот период реконструировали почти 2 тысячи памятников архитектуры — это крупнейшая мировая программа по воссозданию исторического наследия», — отметил он.
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Глава города назвал достоянием москвичей отдельные маленькие особняки, огромные комплексы, как ВДНХ, исторические улицы. Также мэр добавил, что специалисты и дальше будут заниматься реконструкцией объектов архитектуры и оснащением других культурных зданий.
Ранее Собянин назвал МСД крупнейшим проектом дорожного строительства в мире.
Памятники
Реставрация
Ремонтные работы
Сергей Собянин
Москва 2023
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