Москва 03 декабря 2023, 13:30 Около двух тысяч человек привлекли к уборке снега на МЖД РИА «Новости»

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Объекты Московской железной дороги (МЖД) продолжат расчищать от снега в непрерывном режиме. Работы выполняют около двух тысяч человек, сообщили в пресс-службе МЖД.

«На Московской железной дороге продолжается непрерывная работа по очистке инфраструктуры от снега», — отметили в компании.

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На борьбу с последствиями снегопада вывели свыше 90 спецмашин. Примерно тысяча железнодорожников убирают снег с платформ.

Если возникнет необходимость, планируют задействовать дополнительные силы. Также для координации действий по уборке снега создали оперативный штаб.

Снегопад продлится в Москве до 4 декабря. По прогнозам синоптиков, всего за воскресенье и ночь понедельника выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров снега.

Почти 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково.